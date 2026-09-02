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Татар-информ

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Психолог рассказала, кто чаще всего становится жертвой травли в классе

Психолог рассказала, кто чаще всего становится жертвой травли в классе

Педагог, психолог высшей квалификации, профессиональный медиатор Ирина Манина в беседе с «Радио 1» рассказала, что мишенью для травли может стать каждый, кто чем-то выделяется из коллектива.

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