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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ремпе был удален до конца матча с «Далласом» за удар локтем в голову Хейсканену. До этого «Старс» получили 3 удаления подряд за нарушения против Мэтта

В третьем периоде 22-летний нападающий, появившийся в составе клуба из Нью-Йорка впервые с 25 ноября, нанес удар локтем в голову защитнику «Старс» Миро Хейсканену.

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