Андрей Самсонов: «Возросло доверие населения к «партийным машинам»

«Эту, как впрочем и предшествующую, избирательную кампанию сложно оценивать с точки зрения традиционных образцов», — считает научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО «Научно-исследовательский институт проблем социального управления» Андрей Самсонов, оценивая активность политических партий и особенности их программ.