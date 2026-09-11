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Нижегородская правда

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Андрей Самсонов: «Возросло доверие населения к «партийным машинам»

Андрей Самсонов: «Возросло доверие населения к «партийным машинам»

«Эту, как впрочем и предшествующую, избирательную кампанию сложно оценивать с точки зрения традиционных образцов», — считает научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО «Научно-исследовательский институт проблем социального управления» Андрей Самсонов, оценивая активность политических партий и особенности их программ.

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