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Африканский просчет ЦРУ, последствия которого трудно даже представить

Африканский просчет ЦРУ, последствия которого трудно даже представить

В последние дни усиленно обсуждается ситуация вокруг африканского ЧП в нашем славном оркестре. При этом забавляют заголовки типа: " В Африке разбит российский оркестр" или "Огромные потери оркестрантов, попавших в засаду".

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Комментарии
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tsan tsan
Прямо сообщающиеся сосуды - чем больше при помощи россиян  местные в Африке выжимают разных бородачей со своих территорий, тем больше тех бородачей появляется на территории России.
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