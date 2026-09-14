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5koleso.ru

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Гибридный Jetour T1 выйдет на российский рынок: старт продаж уже скоро

Топливный кризис вызвал резкий рост интереса россиян к подзаряжаемым гибридам. На этом фоне марка Jetourрешила запустить продажи в России модели T1 PHEV.

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