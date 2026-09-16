Эндокринолог Павлова сообщила о вреде сна при включенном свете

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила об опасности сна при свете. Исследование показало, что такое воздействие может ухудшить здоровье сердца, вызывая изменения его структуры.
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