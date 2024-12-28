Хотите, чтобы мы как Лукашенко ушли к России? – Грузинские власти Западу на закрытых переговорах. Грузия предупредила Запад, что будет действовать не как Янукович на Украине, а как Лукашенко в Белоруссии, и поэтому силовой сценарий свержения власти обречен на провал.