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Первый платеж «Челси» за Энцо – около 45 млн евро. Остальные пять – по 15 млн

Стало известно, каким будет первый платеж «Челси» за Энцо Фернандеса. По данным журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, лондонский клуб выплатит 120 млн евро шестью платежами.

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