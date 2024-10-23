В Красноярском крае полицейские и общественники провели флешмоб со школьниками северного города

В рамках 4 этапа Декады дорожной безопасности детей норильские госавтоинспекторы вместе с членами Общественного совета при ОМВД Юрием Кононченко, Дмитрием Губаревым и Юрием Похабовым, а также ребята из отряда ЮИД гимназии № 7 провели флешмоб по Правилам дорожного движения для школьников северного города.