В Красноярском крае полицейские и общественники провели флешмоб со школьниками северного города

В рамках 4 этапа Декады дорожной безопасности детей норильские госавтоинспекторы вместе с членами Общественного совета при ОМВД Юрием Кононченко, Дмитрием Губаревым и Юрием Похабовым, а также ребята из отряда ЮИД гимназии № 7 провели флешмоб по Правилам дорожного движения для школьников северного города.
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