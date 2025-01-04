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«Привозите явный неликвид, который со старта „300”»: комроты ВСУ обратился к ТЦК

«Привозите явный неликвид, который со старта „300”»: комроты ВСУ обратился к ТЦК

Командир роты 78-го полка ВСУ Сергей Огородник жестко раскритиковал подход к мобилизации, отметив, что в воинские части направляют людей с наркозависимостью, хроническими болезнями и психическими расстройствами.

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