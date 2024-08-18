Спецназ «Ахмат» взял в плен отъявленных нацистов из ВСУ, похищавших мирных жителей

Военнослужащие российского спецподразделения «Ахмат» взяли в плен в Курской области двух боевиков ВСУ, которые ранее отметились мародерством и издевательством над мирным населением и военнослужащими срочной службы ВС РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии