Сийярто: новые антироссийские санкции угрожают ЕС повышением цен на энергию

Глава венгерского МИД Петер Сийярто в воскресенье, 12 января, выразил серьезную обеспокоенность по поводу последствий новых американских санкций, введенных уходящей администрацией США против российского энергетического сектора.
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