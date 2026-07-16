Владимира Путина ждут в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июля, ФедералПресс. С 24 по 25 августа в Нижнем Новгороде состоится форум «Сильные идеи для нового времени», а его главным событием станет пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина.
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