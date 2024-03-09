В Суздальском районе при тушении бани пострадал мужчина

В момент возгорания в бане находились отец с сыном.В поселке Богослово Суздальского района Владимирской области при тушении бани серьезно пострадал мужчина, позже потребовалось участие 10 спасателей и пяти машин, чтобы полностью затушить пожар, сообщает тг-канал Владимирские новости.