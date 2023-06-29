Аэропорт Хельсинки первым в мире снял ограничения на провоз жидкостей

Аэропорт Хельсинки первым в мире снял строгие ограничения, согласно которым пассажиры вынуждены были выбрасывать заполненные водой или неопасными жидкостями емкости объемом более 100 миллилитров на контроле безопасности для прохода в зону вылета.
Аэропорт Хельсинки первым в мире снял строгие ограничения, согласно которым пассажиры вынуждены были выбрасывать заполненные водой или неопасными жидкостями емкости объемом более 100 миллилитров на контроле безопасности для прохода в зону вылета.
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