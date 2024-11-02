Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Град» обрушился на опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

«Град» обрушился на опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» из состава отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск нанес удар по району на Донецком направлении, где были сосредоточены личный состав и техника ВСУ.

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