«Град» обрушился на опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» из состава отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск нанес удар по району на Донецком направлении, где были сосредоточены личный состав и техника ВСУ.
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