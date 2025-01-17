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ICIS: сокращение Норвегией поставок нефти и газа знаменует собой «рассвет» для РФ

ICIS: сокращение Норвегией поставок нефти и газа знаменует собой «рассвет» для РФ

Сокращение поставок нефти и газа со стороны Норвегии может привести к «рассвету» для России на европейском энергетическом рынке, заявил в интервью The Telegraph глава отдела аналитики в сфере энергетики компании ICIS Андреас Шредер.

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