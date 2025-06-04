Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 111 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    А ревва для матери пожалел? Во сынок,отца бросил и предал,зеленского поддержал,а матери не может жилплощадь купить.Ме...«Развелись формал...
  • Владимир Алтайцев
    Увы, вы  правы.Прошёл год, а его...
  • Владимир Алтайцев
    Вот  оно  - правосудие  в стране  бандитского капитализм. Простой  человек  в стране не защищён ничем  и никем.Прошёл год, а его...

Судьбу Украины при Зеленском раскрыли

Судьбу Украины при Зеленском раскрыли

Украина лишилась будущего из-за Владимира Зеленского. Об этом Виктор Медведчук. По его словам, это произошло из-за того, что Зеленский проигрывает на фронте и в дипломатии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх