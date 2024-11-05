«Подыграл» России на СВО – Google обвинили в сливе секретных данных ВСУ Евгения КомароваНа Украине раскритиковали компанию Google из-за публикации снимков с расположением военных объектов ВСУ, попавших в Google Maps.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии