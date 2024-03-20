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Китай

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Канцелярия Госсовета КНР по делам Сянгана и Аомэня поздравила САР Сянган с успешным принятием Положений о защите национальной безопасности

Пекин, 20 марта /Синьхуа/ -- Канцелярия Госсовета КНР по делам Сянгана и Аомэня опубликовала в минувший вторник статью, в которой поздравила Законодательный совет Специального административного района /САР/ Сянган с единогласным принятием Положений о защите национальной безопасности.

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