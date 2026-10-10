Подмосковье вошло в топ-10 регионов по площади зон затопления

В Московской области в зонах возможного затопления находятся 114 606 земельных участков, более чем на 78 тысячах из них нет капитальных построек.
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