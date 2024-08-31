Автограф-сессия, каравай и «Моя Мишель»: как в Омске прошла презентация «Авангарда». Еще больше фотографий смотрите здесь.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Автограф-сессия, каравай и «Моя Мишель»: как в Омске прошла презентация «Авангарда». Еще больше фотографий смотрите здесь.