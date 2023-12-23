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ВСУ выпустили по городам ДНР почти 30 снарядов

ВСУ выпустили по городам ДНР почти 30 снарядов

Боевики Вооруженных сил Украины обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, за полтора часа было выпущено 28 снарядов, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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