ВСУ выпустили по городам ДНР почти 30 снарядов

Боевики Вооруженных сил Украины обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, за полтора часа было выпущено 28 снарядов, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).