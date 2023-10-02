Пользователь утверждает, что получил все достижения в Marvel's Spider-Man 2 всего за 30 часовMarvel’s Spider-Man 2 должна порадовать многих поклонников супергероев, когда она выйдет в конце этого месяца, однако недавние заявления одного из ранних игроков заставляют усомниться в продолжительности игры.