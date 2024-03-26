Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алина Белова
    А что вам ещё    надо знать  и  зачем ?Почему на Западе ...
  • Evgenija Palette
    Эти ПРЕДАТЕЛИ, как вы говорите, не то, чтобы предатели, а еще точнее - ДУРАКИ И СВОЛОЧИ... Настроились на безбедную ж...Роджерс: Кто заст...
  • николай лебедев
    Где Вы что-то увидели про ислам традиционный?Если про ваххабитов-то это террористы чистой воды, так же, как радикальн...Почему на Западе ...

Почему на Западе такие кислые рожи? И о чём грустит Зеленский

Почему на Западе такие кислые рожи? И о чём грустит Зеленский

Скажу сразу - в данном случае я согласен далеко не со всеми выводами Марата Хайруллина. В частности - исполнители теракта совсем не похожи на матёрых профессионалов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛК
Любовь Кузьмина
Этих, которых взяли, вряд ли что-то знают про ГУР, СБУ или МИ-6.Вообще то Россия с кем воюет? И в этом случае нечего гадать, кем были наняты эти упыри. И эти разговоры, что мол надо установить всю цепочку исполнителей и заказчиков, абсолютная ерунда. Они что, собрались эти собранные доказательства предъявлять Западу или мировому сообществу? Да никто не будет смотреть на эти доказательства и тем более разбираться в том, кто виновен.Лучше бы подумали, каким образом нанести неприемлемый ущерб элитам западных стран.
Ответить
44 мин.
нл
николай лебедев
Где Вы что-то увидели про ислам традиционный?Если про ваххабитов-то это террористы чистой воды, так же, как радикальные исламисты.
Ответить
20 мин.
Алина Белова
А что вам ещё    надо знать  и  зачем ?
Ответить
12 мин.

Картина дня

наверх