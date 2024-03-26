Скажу сразу - в данном случае я согласен далеко не со всеми выводами Марата Хайруллина. В частности - исполнители теракта совсем не похожи на матёрых профессионалов.
Почему на Западе такие кислые рожи? И о чём грустит Зеленский
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Этих, которых взяли, вряд ли что-то знают про ГУР, СБУ или МИ-6.Вообще то Россия с кем воюет? И в этом случае нечего гадать, кем были наняты эти упыри. И эти разговоры, что мол надо установить всю цепочку исполнителей и заказчиков, абсолютная ерунда. Они что, собрались эти собранные доказательства предъявлять Западу или мировому сообществу? Да никто не будет смотреть на эти доказательства и тем более разбираться в том, кто виновен.Лучше бы подумали, каким образом нанести неприемлемый ущерб элитам западных стран.
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44 мин.
нл
николай лебедев
Где Вы что-то увидели про ислам традиционный?Если про ваххабитов-то это террористы чистой воды, так же, как радикальные исламисты.
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20 мин.
Алина Белова
А что вам ещё надо знать и зачем ?
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12 мин.
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