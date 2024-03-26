Почему на Западе такие кислые рожи? И о чём грустит Зеленский

ЛК

Любовь Кузьмина

Этих, которых взяли, вряд ли что-то знают про ГУР, СБУ или МИ-6.Вообще то Россия с кем воюет? И в этом случае нечего гадать, кем были наняты эти упыри. И эти разговоры, что мол надо установить всю цепочку исполнителей и заказчиков, абсолютная ерунда. Они что, собрались эти собранные доказательства предъявлять Западу или мировому сообществу? Да никто не будет смотреть на эти доказательства и тем более разбираться в том, кто виновен.Лучше бы подумали, каким образом нанести неприемлемый ущерб элитам западных стран.