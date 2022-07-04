Непутевые заметки

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Роспотребнадзор назвал признаки водоёмов, в которых не стоит купаться, даже если очень хочется

Роспотребнадзор назвал признаки водоёмов, в которых не стоит купаться, даже если очень хочется

Признаки опасных для купания водоемов перечислил Роспотребнадзор. «Часто прекрасный уголок природы с его тишиной и размеренной жизнью птиц в пруду воспринимается как идеальное место для купания, но это не совсем так», — говорится в сообщении.

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