Роспотребнадзор назвал признаки водоёмов, в которых не стоит купаться, даже если очень хочется

Признаки опасных для купания водоемов перечислил Роспотребнадзор. «Часто прекрасный уголок природы с его тишиной и размеренной жизнью птиц в пруду воспринимается как идеальное место для купания, но это не совсем так», — говорится в сообщении.
Признаки опасных для купания водоемов перечислил Роспотребнадзор. «Часто прекрасный уголок природы с его тишиной и размеренной жизнью птиц в пруду воспринимается как идеальное место для купания, но это не совсем так», — говорится в сообщении.
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