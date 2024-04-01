Российские власти категорически отрицают слухи о возобновлении мобилизации в 2024 году. Эти сообщения квалифицированы как фейк и провокации… В России опровергли сообщения о новой волне мобилизации в 2024 году .
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