Правила продажи билетов на поезд изменились в Казахстане

В Казахстане изменили правила продажи билетов на поезд. С 22 апреля в Казахстане вступают в силу новые правила продажи железнодорожных билетов – изменились сроки покупки, порядок оформления и условия для пассажиров с инвалидностью, сообщает khabar.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии