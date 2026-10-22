Национальные академии наук, инженерии и медицины США рекомендовали отправить астронавтов к месту посадки лунного модуля, чтобы изучить, как полвека на Луне повлияли на оставленные там материалы и технику Комитет предлагает высадить экипаж лунной миссии к северу от района Монс Хэдли (Mons Hadley), на безопасном расстоянии от исторической площадки «Аполлона-15», где астронавты работали в 1971 году.