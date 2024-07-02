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9,3% населения Владимирской области живет за чертой бедности

9,3% населения Владимирской области живет за чертой бедности

За год количество малоимущих во Владимирской области снизилось на 0,5 процентных пункта.Владимирская область находится на 65 месте в России по уровню жизни.

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