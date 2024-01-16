В зоне СВО на Украине геройски погиб на поле боя мобилизованный военный из Ростовской области

28-летний младший сержант Вяликов получил смертельное ранение на Запорожском направлении.Стало известно о том, что ещё один мобилизованный военнослужащий погиб в зоне специальной военной операции на Запорожском направлении.
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