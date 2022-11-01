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«Бавария» выиграла 6 из 6 матчей в группе ЛЧ и вышла в плей-офф с первого места

«Бавария» выиграла все шесть матчей группового этапа Лиги чемпионов. В последнем туре мюнхенская команда одержала победу над «Интером» – 2:0.

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