В Нью-Йорке полиция приведена в состояние повышенной готовности

Как минимум в 10 округах американского штата Нью-Йорк власти были вынуждены привести полицию в состояние повышенной готовности из-за угроз захвата школ или возможных террористических актов в учебных заведениях.
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