Видеосюжет об избиении подростками смолянина до смерти показали на федеральном ТВ

«Потом напали на девушку». Кровавая атака в смоленском райцентре произошла, когда мужчина заступился за земляка Канал НТВ опубликовал сюжет об избиении до смерти мужчины местными несовершеннолетними жителями в Вязьме Смоленской области.
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