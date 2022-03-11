Air Astana прекратит полёты над РФ

Самолёты авиакомпании Air Astana прекратили полёты над Россией. Об этом сообщает перевозчик. По данным пресс-службы компании, решение принято из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над её территорией.
Самолёты авиакомпании Air Astana прекратили полёты над Россией. Об этом сообщает перевозчик. По данным пресс-службы компании, решение принято из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над её территорией.
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