19 забавных объявлений, которые создавали люди с повышенным чувством юмора

Кажется, мы несколько недооцениваем искусство написания объявлений. А ведь некоторые достигают в этом особого мастерства, из-за чего их тексты на этих белых бумажках заставляют читателя остановиться и задуматься.
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