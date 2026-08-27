Роскачество проверило высокобелковые сыр и творог: заявленный белок нашли во всех образцах

Роскачество исследовало 12 образцов сыра и творога с маркировкой «высокобелковый» и «протеиновый». Лабораторные испытания показали: содержание белка во всех продуктах соответствует информации на упаковке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии