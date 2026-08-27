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Регион 29

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Роскачество проверило высокобелковые сыр и творог: заявленный белок нашли во всех образцах

Роскачество проверило высокобелковые сыр и творог: заявленный белок нашли во всех образцах

Роскачество исследовало 12 образцов сыра и творога с маркировкой «высокобелковый» и «протеиновый». Лабораторные испытания показали: содержание белка во всех продуктах соответствует информации на упаковке.

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