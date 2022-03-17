Вилков о Слуцком: «Надо было вызывать полицию и давать 15 суток за то, что на центральном спортивном канале человек матом орет на судей»

Российский арбитр Михаил Вилков оценил высказывания Леонида Слуцкого в адрес судей. Главный тренер «Рубина» критически прокомментировал действия арбитра Виталия Мешкова в матче с «Ростовом» (1:2).

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