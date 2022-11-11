В Тюменской области посетители сельского досугового центра присоединились к Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

В Тюменской области сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Тюменский», совместно с педагогами Дома культуры села Луговое Тюменкого района, провели встречу с подростками, посещающими досуговый центр.
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