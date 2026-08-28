В Китае вынесли смертный приговор бывшему партийному начальнику

www.globallookpress.com/Li Xin/Xinhua Народный суд средней ступени города Нанкина приговорил бывшего секретаря комитета Коммунистической партии Китая провинции Хубэй Цзян Чаоляна за получение взяток к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года.
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