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Захарян психанул и ушел со скамейки «Реала Сосьедад» в матче против «Эспаньола»

Захарян психанул и ушел со скамейки «Реала Сосьедад» в матче против «Эспаньола»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пришел в ярость, оставшись в запасе сан-себастьянцев в матче против «Эспаньола» в 3-м туре испанской Ла Лиги.

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