Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 900 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Иванова
    Ну почему же один на один? С той стороны всё те же и хренов миротворец Доня Трамп. НИЧЕГО не изменилось, а, может быт...США открестились ...
  • Евгений Рудаков
    Что от дурака ждать...Евг. Р-Р.Трамп ночью отвяз...
  • Леонид Руси
    Узбеки из поколения в поколение униженно обажают власть... А вежливых и культурных считают слабыми ничтожествами. Я т...«Узбеки униженно ...

От создателей «закончу войну на 24 часа», «закончу войну к Пасхе», «закончу войну за 100 дней»

От создателей «закончу войну на 24 часа», «закончу войну к Пасхе», «закончу войну за 100 дней»

✍️ США не знают как действовать с Россией после соглашения по недрам с Украиной — Politico. США объявили, что сделка по недрам с Украиной станет важным этапом на пути мирного урегулирования, однако в Белом доме нет единого мнения, что делать дальше с Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Безон
У президента США предстоит огромная работа - чистить аппарат управления от психов. Именно они делают все, чтоб на планете исчезла цивилизация, а вместе с нею и США.
Ответить
11 час.
М
Мария
Обдерут пиндосы Украину, как липку. И наркошибздик им поможет!
Ответить
8 час.
наверх