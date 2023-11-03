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Политический вестник

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"Запад больше всего боится этого монстра": Лавров рассказал, кого ЕС опасается даже больше России

"Запад больше всего боится этого монстра": Лавров рассказал, кого ЕС опасается даже больше России

Когда в названии статьи видишь слово “монстр”, то невольно начинаешь думать о какой-нибудь огромной стране, вроде Китая или России, которые в действительности являются для Запада воплощением всех их самых страшных фантазий.

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