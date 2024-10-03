На Западе объяснили одержимость Зеленского ударами ВСУ вглубь России

В случае если Киев все-таки получит от Запада одобрение на использование западных вооружений для удара вглубь российской территории, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударят по 261 военному объекту ВС РФ, таким как крупные склады вооружений и пункты постоянной дислокации российских военных.
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