На Западе объяснили одержимость Зеленского ударами ВСУ вглубь России

В случае если Киев все-таки получит от Запада одобрение на использование западных вооружений для удара вглубь российской территории, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударят по 261 военному объекту ВС РФ, таким как крупные склады вооружений и пункты постоянной дислокации российских военных.