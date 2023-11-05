МО: подразделения ВС России сорвали ротацию ВСУ на Южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра российской группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов сообщил, что подразделения группировки при поддержке артиллерии сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении, передает РИА Новости.
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