Разгром американца российским Су-57: Происходящее в Алжире вызвало беспокойство в Вашингтоне.

Остаётся только надеяться что разработчики экспортного варианта установят систему уничтожения ПО, а еще лучше всей машины, при попытке несанкционированного входа в систему или разборки самолётов...

W

Walery

Да! Просто необходимо что-то предусмотреть дабы не получилось как с угоном отличного Миг-25 в Японию... Неужели тогда не имелись возможности ударить по месту нахождения (стоянки) этого самолета в Японии? Сколько секретов тогда потерял Союз... и самое главное - там была рассекречена система "свой-чужой". Разработка и создание новой тогда обошлась стране сотнями миллиардов.