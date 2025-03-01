Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 535 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    Какой ещё комментарий может написать хохлобот...Все поставили сам...
  • Акимова Татьяна
    Это надо было сделать еще вчера.А самое лучшее не завозить кишлачников и остальных кавказцев, тогда и проблемы вселен...Готовится суперот...
  • Виктор Луговой
    Кто оправдывается, тот уже наполовину виноват. (еврейск.нар.посл.)Япония выдвинула ...

Разгром американца российским Су-57: Происходящее в Алжире вызвало беспокойство в Вашингтоне.

Разгром американца российским Су-57: Происходящее в Алжире вызвало беспокойство в Вашингтоне.

Явной победой российского истребителя пятого поколения Су-57 над конкурентом из Соединённых Штатов Америки можно назвать продолживший своё действие договор российского ВПК с Алжиром.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alex Nемо
Остаётся только надеяться что разработчики экспортного варианта установят систему уничтожения ПО, а еще лучше всей машины, при попытке несанкционированного входа в систему или разборки самолётов...
Ответить
14 час.
W
Walery
Да! Просто необходимо что-то предусмотреть дабы не получилось как с угоном отличного Миг-25 в Японию... Неужели тогда не имелись возможности ударить по месту нахождения (стоянки) этого самолета в Японии?  Сколько секретов тогда потерял Союз... и самое главное - там была рассекречена система &quot;свой-чужой&quot;.  Разработка и создание новой тогда обошлась стране сотнями миллиардов.
Ответить
9 час.
Александр Симаков
Всё предусмотрено. Экспортные варианты самолётов будут отличаться от самолётов &quot;для внутреннего пользования&quot;. https://www1.ru/news/2024/11/14/eksportnye-su-57-budut-otlicatsia-ot-rossiiskix-kakie-samolety-mogut-napravit-v-turciiu-indiiu-afr.html
Экспортные Су-57 будут отличаться от российских: какие самолеты могут направить в Турцию, Индию, Африку и Южную Америку
www1.ru
Ответить
8 час.
наверх