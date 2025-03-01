Явной победой российского истребителя пятого поколения Су-57 над конкурентом из Соединённых Штатов Америки можно назвать продолживший своё действие договор российского ВПК с Алжиром.
Разгром американца российским Су-57: Происходящее в Алжире вызвало беспокойство в Вашингтоне.
Комментарии
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Alex Nемо
Остаётся только надеяться что разработчики экспортного варианта установят систему уничтожения ПО, а еще лучше всей машины, при попытке несанкционированного входа в систему или разборки самолётов...
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14 час.
W
Walery
Да! Просто необходимо что-то предусмотреть дабы не получилось как с угоном отличного Миг-25 в Японию... Неужели тогда не имелись возможности ударить по месту нахождения (стоянки) этого самолета в Японии? Сколько секретов тогда потерял Союз... и самое главное - там была рассекречена система "свой-чужой". Разработка и создание новой тогда обошлась стране сотнями миллиардов.
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9 час.
Александр Симаков
Всё предусмотрено. Экспортные варианты самолётов будут отличаться от самолётов "для внутреннего пользования". https://www1.ru/news/2024/11/14/eksportnye-su-57-budut-otlicatsia-ot-rossiiskix-kakie-samolety-mogut-napravit-v-turciiu-indiiu-afr.html
Экспортные Су-57 будут отличаться от российских: какие самолеты могут направить в Турцию, Индию, Африку и Южную Америку
www1.ru
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8 час.
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