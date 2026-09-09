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Татар-информ

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Хейс и Соколов выйдут во втором звене «Ак Барса» в матче с «Трактором»

Хейс и Соколов выйдут во втором звене «Ак Барса» в матче с «Трактором»

Фото: ak-bars.ru В матче регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора» (начало в 19:30 мск) «Ак Барс» сделал ставку на двух новичков.

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