В Германии раскритиковали решение Шольца о размещении ракет США

Депутат Пелльманн назвал решение Шольца о размещении ракет США угрозой Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца о размещении американских ракет в Германии в обход бундестага и партии социал-демократов (СДПГ) является «путчеобразным» подходом, считает депутат немецкого парламента от партии «Левые» Зерен Пелльманн.
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