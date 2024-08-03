В Германии раскритиковали решение Шольца о размещении ракет США

Депутат Пелльманн назвал решение Шольца о размещении ракет США угрозой Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца о размещении американских ракет в Германии в обход бундестага и партии социал-демократов (СДПГ) является «путчеобразным» подходом, считает депутат немецкого парламента от партии «Левые» Зерен Пелльманн.