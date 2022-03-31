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Кадыров рассказал, что Мариуполь на 95% освобожден от «отморозков, нациков и шайтанов»

Кадыров рассказал, что Мариуполь на 95% освобожден от «отморозков, нациков и шайтанов»

По словам главы Чечни, последнее место, где укрываются радикалы, — металлургический комбинат «Азовсталь»Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска на 90-95% почти полностью зачистили Мариуполь от «бандеровских отморозков, нациков и чеченоговорящих шайтанов».

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