Кадыров рассказал, что Мариуполь на 95% освобожден от «отморозков, нациков и шайтанов»

По словам главы Чечни, последнее место, где укрываются радикалы, — металлургический комбинат «Азовсталь»Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска на 90-95% почти полностью зачистили Мариуполь от «бандеровских отморозков, нациков и чеченоговорящих шайтанов».
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