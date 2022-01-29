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Премьер Польши заявил о разногласиях из-за антироссийских санкций в ЕС

Премьер Польши заявил о разногласиях из-за антироссийских санкций в ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что среди членов-стран Европейского союза нет единого мнения об антироссийских санкциях в случае «вторжения» на территорию Украины.

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